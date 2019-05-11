41-летний премьер-министр Украины Владимир Гройсман, которые за последнее время смог похудеть на 20 килограмм, рассказал, что не пользовался диетами, а просто ограничил себя в некоторых вредных продуктах. Об этом он сообщил в эфире "Радио НВ", эфир опубликован в YouTube.

"У меня нет никаких диетологов. Я не применял никаких медицинских вещей. Я просто взял себя в руки. Я категорически против диет. Я считаю, что если ты садишься на диету, то потом ты с нее сходишь. Если ты с нее сходишь, то ты снова начинаешь набирать вес. Ты должен определить для себя приемлемый рацион, которого бы тебе хватало, и который был бы достаточен для того, чтобы привести вес в норму", - сказал Владимир Гройсман.

Также обязательным необходимым элементом он назвал физические нагрузки.

"Человек должен двигаться, чтобы чувствовать себя нормально… Нужно ограничивать себя в питании: я не ем хлеба, не ем картофель. Я очень люблю картошку, но я ее не ем, я для себя принял такое решение", - сказал премьер.

О похудении Гройсмана - с 42:45. Видео: YouTube/ Радіо НВ

Напомним, Гройсман сообщил о центристской позиции своей политсилы и сборе новой команды к выборам.

Также мы писали, что Гройсман считает нецелесообразным проведение досрочных выборов в Раду.