В аннексированном Крыму приостановили операцию по подъему артефактов, в том числе картин Айвазовского, с затонувшего у мыса Тарханкут в 1895 году парохода "Генерал Коцебу". Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев, на борту затонувшего судна были найдены фрагменты более 10 картин, в том числе, предположительно, кисти Айвазовского. Однако авторство установлено не было. Пароход находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут. Обнаружили его еще в 2015 году.

Чтобы вытащить картины, необходимо достать их из-под двухметрового слоя ила, и полностью расчистить стену, на которой видны фрагменты картин. Велика вероятность утратить артефакты в процессе операции.

Напомним, что в 2017 году прокуратура Крыма объявила в розыск через Интерпол более 50 картин Музейного фонда Украины, переданных в марте 2014 года в Симферопольский художественный музей.

А после того, как Интерпол по обращению Киева объявил в международный розыск 52 картины из собрания Симферопольского художественного музея, там пояснили, что отдавать полотна не намерены.