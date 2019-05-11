Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в ближайшее время железнодорожное сообщение с Россией отменено не будет. Об этом он рассказал в интервью "LIGA.net". "Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем) скорее всего не будет", – сказал министр.

Между тем, по словам Владимира Омеляна, поезда из Украины в Россию пользуются все меньшим спросом, а заполняемость вагонов постоянно уменьшается.

"В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла", – сказал министр.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поезда "Укрализныци" из Киева и Львова в Москву могут отменить через несколько лет из-за непопулярности направления.

Между тем, поезд "Киев - Москва" стал самым прибыльным в Украине из всех курсирующих за границу. Вторым в списке самых прибыльных оказался состав "Одесса-Москва".