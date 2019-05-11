Президент Украины Петр Порошенко вручил первому замглавы СБУ Павлу Демчине звание генерал-полковника. По информации "Страны", совершил этот шаг президент с помощью тайного указа.

"Сделал он этого в засекреченной форме, долго совещаясь, как наградить, чтобы не было общественного резонанса. Указ вам никто не покажет, но проверить очень легко. Когда Демчина будет увольняться, его уволят тремя указами. Один от Грицака, один - от Порошенко как первого зама главы СБУ, и один от Порошенко - как военнослужащего", - рассказывает Стране высокопоставленный источник в СБУ.

Павел Демчина. Кадр с видео

Факт присвоения этой награды подтверждают "Стране" и в ГПУ. "Бумагу (указа президента - прим. ред.) не видел, но то, что звание присвоено - это правда", - рассказал нам собеседник в ГПУ.

По его словам, Демчина намерен покинуть ведомство до инаугурации. Кроме того, как сообщают источники, засекреченным указом звание генера-майора президент присвоил Сергею Кривоносу, которого назначили замглавы СНБО после "оружейного скандала" и отставки Гладковского.

Как писала ранее "Страна", Порошенко, уходя со своего поста, продолжает "закрывать гештальты". 9 мая он присвоил звание Героя Украины главе СБУ Василию Грицаку. А других своих соратников - повысил в званиях. Уже 10 мая Порошенко раздал награды своим спикерам, Нищуку, сестре Ротару, а также сотрудникам Администрации президента.