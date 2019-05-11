Советник Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, которого недавно обвинили в создании финансовой пирамиды и секс-бизнеса, снова засветился в громком скандале. На этот раз международная благотворительная организация подозревает его в краже препаратов и оборудования на 20 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник по безопасности победившего на президентских выборах Владимира Зеленского Иван Апаршин. Также он опубликовал соответствующий запрос от руководства организации, адресованный Петру Порошенко.

"Прошу Вас позволить мне, как Президенту Датской международной благотворительной организации Global Medical Aid запросить начало официального расследования касательно БФ "Крылья Феникса" и/или Бирюкова Юрия относительно предоставления благотворительной помощи общей суммой более 20 миллионов гривен от Global Medical Aid БФ "Крылья Феникса"", - сказано в заявлении.

В международной организации заявляют, что в 2014 году БФ "Крылья Феникса", руководителем и создателем которого является Бирюков, сделал запрос про оказание гуманитарной помощи, и в январе 2015 года 2 грузовика с гуманитарным грузом были направлены в Украину для БФ. Ориентировочная стоимость груза составила 20 миллионов гривен.

"После получения груза БФ "Крылья Феникса" я направил им запрос про предоставление документации: акты приема-передачи, накладные и т.д. Их мне обещали предоставить. На протяжении весны - лета 2015 года я много раз отправлял напоминания про предотсавлении документов и 3-4 раза приезжал в офис БФ "Крылья Феникса", и каждый раз меня убеждали, что я получу документы в ближайшее время. Более того, мне сообщали, что фонд "работает" над составлением документов, хотя они должны были быть составлены до передачи медикаментов и медицинского оборудования конечным получателям и подписаны ими в момент получения груза. Я не понимаю, почему мне не предоставляют документы, которые должны были быть готовы еще в 2015 году", - сказано в обращении руководителя Global Medical Aid.

Через большой промежуток времени организации прислали документ, который не имеет никакой ценности, потому что он не содержал подписей и печатей получателей груза, а также в нем отсутствала информация про медицинские препараты.

"Я также несколько раз лично писал Юрию Бирюкову. Все мои следующие письма Бирюкову Юрию остались без ответа. Таким образом, я до сих пор не знаю, куда делся гуманитарный груз, который был отправлен Global Medical Aid для БФ "Крылья Феникса" на сумму 20 миллионов гривен и могу сделать вывод, что медикамент и медицинское оборудование не были переданы на благо пациентов, как было заявлено, а были использованы для личного обогащения Бирюкова Юрия", - сказано в сообщении.

Скриншот, фото: Facebook/ Іван Апаршин

Напомним, армейского советника президента Юрия Бирюкова недавно обвинили в масштабной афере и создании секс-бизнеса.

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