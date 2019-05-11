Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что отменил свою поездку в Украину, о которой объявил накануне. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

Джулиани отметил, что в Украине, по его мнению, он "попадет в группу людей, которые являются врагами президента [Дональда Трампа], а в некоторых случаях врагами Соединенных Штатов и в одном случае - это человек, который уже был признан причастным к оказанию помощи демократам в расследовании вмешательства в выборы 2016 года".

Информацию о том, что президент [Зеленский - Fox News] окружен людьми, которые являются врагами президента [Трампа] Джулиани, по его словам, получил "от двух очень надежных людей". Именно это и стало причиной отмены поездки, в ходе которой он планировал встретиться с Владимиром Зеленским и дать толчок к продолжению расследования вмешательства в президентские выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон.

Джулиани сказал, что его решения не имеют никакого отношения к предстоящим в 2020 году президентским выборам в США.

Напомним, у Зеленского прокомментировали информацию о визите Трампа в Украину на инаугурацию.

Также мы писали, что визит госсекретаря США Помпео в Берлин отменили "из-за неотложных дел".