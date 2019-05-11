За прошлые сутки на Донбассе противник 12 раз обстреливал украинские позиции, один служащий ВСУ получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Сообщается, что противник использовал запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Из ручных противотанковых гранатометов стрельба велась по Майскому. Жертв среди мирных жителей удалось избежать. Обстрелы велись противником также вблизи Новомихайловки, Авдеевки, Чермалика, Паврополя, Новозвановки, Новолуганского, Попасной, Новгородского, Майорска.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. В штабе ООС сообщают, что 9 мая двое боевиков были ранены. С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, на Донбассе в День Победы противник прекратил обстреливать украинские позиции.

Также мы писали, что Киев 8 мая сообщил, что на Донбассе противник в одностороннем порядке отменил режим прекращения огня.