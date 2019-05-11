США и Китай продолжат торговые переговоры. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Твиттере, назвав состоявшиеся дискуссии конструктивными.

"На протяжении последних двух дней США и Китай провели искренние и конструктивные переговоры о состоянии торговых отношений между двумя странами. Переговоры продолжатся в будущем. США ввели пошлины в отношении Китая, которые могут быть отменены или нет в зависимости от будущих переговоров!" - сообщил Трамп.

До этого интернет-портал американской газеты The Hill сообщил, что торговые переговоры между делегациями США и Китая завершились в пятницу без объявления о достижении соглашения.

"Это было конструктивное обсуждение между двумя сторонами, это все, что мы можем сказать", - привело издание слова главы Минфина США Стивена Мнучина репортерам по окончании переговоров.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Позже журналисты заметили Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера направляющимися в западное крыло Белого дома, отмечает The Hill.

Также стало известно, что вступление в силу в США 10 мая повышения пошлин на китайский экспорт на $200 млрд в год, которое должно было произойти еще 1 января, неоднократно откладывалось.

Ранее сообщалось, что из-за эскалации торгового спора США с Китаем цена нефти Brent выросла до $70,56 за баррель.

Также мы писали, что Трамп заявил, что только глупые люди не хотят поладить с Россией и Китаем.