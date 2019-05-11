Американский певец Канье Уэст и светская львица Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз. Об этом Кардашьян сообщила на своей странице в Twitter 10 мая.

По ее словам, на свет появился мальчик. Как рассказала модель, выношенный суррогатной матерью ребенок очень сильно похож на Чикаго - годовалую дочь звездной пары.

"Я уверена, что он сильно изменится, но сейчас он выглядит в точности, как она", - добавила Кардашьян.

Скриншот: Twitter/Kim Kardashian West

В данный момент пара уже воспитывает пятилетнюю дочь Норт, трехлетнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго. Третий ребенок также был рожден от суррогатной матери.

После того, как Ким родила Сейнта врачи предупредили, что дальнейшие беременности могут представлять угрозу для ее жизни из-за того, что у нее было приращение плаценты.

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