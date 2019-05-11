В Бориспольской местной прокуратуре Киевской области открыли уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей (ч.1 ст.140 УК Украины), в результате чего погиб пациент. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что 25 апреля текущего года в Переяслав-Хмельницкий отдел Бориспольской местной прокуратуры поступила информация о том, что еще 20 апреля около 9 час. в с. Цыбли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области, во время вызова для оказания медицинской помощи местному жителю, сотрудники экстренной медицинской помощи, ссылаясь на то, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, вместо больницы доставили без сознания больного в дом сельского головы и, достав его из указанного автомобиля, положили на землю возле забора домовладения.

В тот же день, сельским председателем была повторно вызвана бригада экстренной медицинской помощи в том же составе и больного забрали в Переяслав-Хмельницкой ЦРБ для оказания медицинской помощи.

Спустя двое суток больной скончался в реанимации. В данный момент правоохранители продолжают досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что доступ к медпомощи в Украине стал очень ограниченным. Семейные врачи на вызовы не ходят, а "скорым" на жалобы о высокой температуре приезжать запрещено правилами Минздрава.

Также мы писали, что в Волынской области "скорая помощь" сгорела прямо по дороге на вызов.