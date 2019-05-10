На данный момент Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) не находятся в процессе ликвидации как юридические лица. Об этом свидетельствуют данные единого реестра юридических лиц, передают "Украинские новости".

Читайте подробнее о том, как Филарет хочет возродить Киевский патриархат, что может похоронить ПЦУ в нашем материале.

По данным реестра, юрлицо "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" не находится в состоянии ликвидации. Оно существует в организационно-правовой форме религиозной организации и ее руководителем указан Патриарх Филарет – Михаил Денисенко.

Кроме того, не находится в процессе ликвидации юрлицо "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви", руководителем которой является Николай Малетич (митрополит Макарий).

Напомним, 9 мая в интервью телеканалу 1+1 Филарет заявил, что Киевский патриархат все еще существует.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе митрополит Переяславский и Белоцерковский, первым постоянным членом Священного синода УПЦ (КП) Епифаний был избран предстоятелем новой объединенной церкви - ПЦУ, митрополитом Киевским и всея Украины. Таким образом, все иерархи УПЦ КП, УАПЦ и несколько иерархов УПЦ МП образовали ПЦУ, что должно было повлечь за собой ликвидацию УПЦ КП и УАПЦ.

После этого, 6 января в Стамбуле Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии ПЦУ. При этом именно создание объединенной церкви, которую должен возглавлять митрополит, являлось один из основных условий для предоставления томоса.

Ранее сообщалось, что Филарет наградил радикалов С14 во главе с Карасем медалями "За жертвенность и любовь к Украине".