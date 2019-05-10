На выходные, 11-12 мая, в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Пока где периодически появляется солнце, надо быстро успеть его зафиксировать и подставить нос для новых веснушек, потому что уже вскоре - снова дожди", - написала она.

По ее словам, температура воздуха в эти дни повысится и дожди в тепой атмосфере могут сопровождаться грозами. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +16...+22 градусов. Ночью будет холоднее - +6...+13 градусов.

Однако, как отметила Диденко, в сравнении с погодой в европейских странах, украинская погода на выходных оказалась лучшей.

"Для сравнения, как там у людей - в Германии и окрестных странах холодяка, ниже +10 градусов, а на юге Испании и в Португалии жара за +30 градусов. Поэтому наши около +17...+22 градусов - лучшие", - отметила синоптик.

В столице 11-12 мая также ожидаются периодические дожди и возможно гроза. Температура днем - 18...+20 градусов.

"Любуйтесь природой, сажайте, сейте, ссорьтесь, тут же миритесь, фотографируйте цветочки, сварите зеленый борщ - словом, будьте людьми", - подытожила прогноз Наталья Диденко.

Скриншот: Facebook/Наталья Диденко

Ранее сообщалось, что 10 мая в Украине будет довольно тепло, но на западе страны пройдут дожди.

Также мы писали, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине до конца майских праздников.