Совет судей Украины решил, что судьи имеют право осуществлять правосудие по истечении срока отстранения. Соответствующее решение было принято 19 апреля 2019 года, передает Юрлига.

Законом "О Высшем совете правосудия" предусмотрено, что судья может быть временно отстранен от осуществления правосудия по решению ВСП в трех случаях:

в связи с привлечением к уголовной ответственности;

при проведении квалификационного оценивания;

в порядке применения дисциплинарного взыскания.

Отмечается, что временное отстранение судьи от осуществления правосудия по другим основаниям не допускается.

Отстранение судьи от осуществления правосудия в порядке дисциплинарной ответственности осуществляется Высшим советом правосудия на основании решения Дисциплинарной палаты в виде представления.

Положением об автоматизированной системе документооборота суда предусмотрено, что отсутствие судьи на рабочем месте в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности является основанием для освобождения судьи от распределения судебных дел и материалов уголовного производства.

Согласно Регламенту Высшего совета правосудия, в решении должен быть определен: срок на который применяется отстранение, курс повышения квалификации, который должен пройти судья.

Так, судьи, временно отстраненные от осуществления правосудия с обязательным прохождением курса повышения квалификации следственных судей с дальнейшим квалификационным оцениванием для подтверждения способности осуществлять правосудие в соответствующем суде, имеют право осуществлять правосудие после окончания срока такого отстранения.

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