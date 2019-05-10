В комитете по вопросам науки и образования порекомендовали Верховной Раде принять за основу два законопроекта по финансовой автономии вузов. Об этом передает Юрлига.

Отмечается, что законопроекты № 8529 и № 8530 предлагается рассматривать вместе, поскольку они касаются одного вопроса - финансовой самостоятельности заведений высшего образования.

Согласно проекту закона, средства, полученные заведением за платные услуги в сфере высшего образования и связанных с ней других сферах деятельности, не включаются в специальный фонд бюджетов и сметы. Руководители заведений высшего образования распоряжаются полученными средствами исключительно в пределах обеспечения уставной деятельности соответствующих заведений. Привлечение дополнительных источников финансирования от предоставления платных услуг не тянет за собой снижения государственных и местных нормативов финансирования и размеров финансирования, предусмотренных в соответствующих бюджетах.

Этот законопроект системно связан с проектом № 8530 "О внесении изменений к статье 13 Бюджетного кодекса относительно средств заведений высшего образования", предлагающим определить, что средства, полученные от предоставления платных услуг, не относятся к тем собственным поступлениям бюджетных учреждений, получаемым дополнительно к средствам общего фонда бюджета и включаемым в специальный фонд бюджета.

На случай размещения таких средств, не распространяется требование Бюджетного кодекса Украины относительно недопущения создания внебюджетных фондов органами государственной власти, органами власти Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и другими бюджетными учреждениями.

Запрет открытия внебюджетных счетов для размещения бюджетных средств (включая собственные поступления бюджетных учреждений) органами государственной власти, органами власти АР Крым, органами местного самоуправления и другими бюджетными учреждениями не распространяется, в частности, на случай размещения средств на текущих и вкладных (депозитных) счетах.

Однако в Главном научно-экспертном управлении по результатам рассмотрения в закона в первом чтении рекомендовали вернуть его на доработку из-за неопределенного правового статуса внебюджетного фонда для размещения средств от предоставления платных услуг в сфере высшего образования и связанных с ним других сфер; направлений и порядка использования средств; механизма контроля за использованием таких средств, что в процессе правоприменения может привести к злоупотреблениям.

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