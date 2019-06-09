Инсульт является одной из самых распространенных причин смерти в мире и угрожает каждому. При этом более 80 миллионов человек пережили эту сосудистую катастрофу. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в социальной сети Facebook.

"В мире каждую минуту инсульт случается у 32 человек, 11 человек умирает от инсульта. Сейчас на нашей планете живут 80 миллионов людей, переживших инсульт, 50 миллионов из которых имеют стойкие неврологические нарушения, такие как слабость руки или ноги, расстройства речи, зрения или равновесия. Инсульт остается одной из ведущих причин смерти и функциональной несостоятельности и в Европе. Проблему усугубляет также факт, что, по прогнозам, количество людей пожилого возраста к 2050 году увеличится на 35%", – написала Супрун.

Как сообщила Супрун, около 90% случаев всех инсультов обусловлены факторами риска, на которые можно эффективно влиять.

"В мире почти половина всех инсультов связана с артериальной гипертензией, около 1/3 – с недостаточной физической активностью, примерно 1/4 – с плохим питанием, более 1/4 – с чрезмерным уровнем холестерина, до 1/5 – с ожирением, до 1/10 – с курением и до 1/10 – с мерцательной аритмией. Здоровый образ жизни, контроль уровня холестерина, постоянный прием лекарств при артериальной гипертензии и регулярные визиты к вашему врачу помогут уменьшить риски", – подчеркнула Супрун.

Она отметила, что среди украинцев распространены мифы о предотвращении и лечении инсульта.

"Например, что для лечения необходимы капельницы или что нарушения, вызванные инсультом, постепенно исчезнут сами по себе. Но это не так. Важно осознавать, что инсульта можно избежать! В то же время знать первые признаки инсульта, обнаружив которые, следует немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь. От того, как быстро и качественно будет предоставлено лечение в первые часы инсульта, зависит выздоровление и качество жизни пациента", – подчеркнула Супрун.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

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