Следователи начали допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году.

Об этом в эфире канала Zik рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно уже и закончили допрашивать президента", – рассказал Горбатюк.

Прокурор отметил, что сегодняшний допрос - повторный, ведь президента уже допрашивали в ноябре 2016 года, но тогда он не подписал протокол допроса, сославшись на занятость.

"Если протокол не подписан, то мы не можем приобщить его к материалам уголовного дела. Не смотря на сотни напоминаний, к сожалению, с того времени не произошло ни одной встречи. Каждый раз мы получали заверения, что протокол будет подписан”, - отметил руководитель управления спецрасследований ГПУ.

Также Горбатюк отметил, что благодаря резонансу в прессе удалось договориться о конкретной дате допроса и в конце концов встретиться с президентом.

Ранее "Страна" сообщала, что генеральный прокурор Украины Луценко заступился за пропустившего допрос президента страны Порошенко, а также о том, почему Порошенко не явился на допрос в ГПУ.