В ГПУ начался допрос президента Украины Петра Порошенко по убийствам на Евромадане
Следователи начали допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году.
Об этом в эфире канала Zik рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
"Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно уже и закончили допрашивать президента", – рассказал Горбатюк.
Прокурор отметил, что сегодняшний допрос - повторный, ведь президента уже допрашивали в ноябре 2016 года, но тогда он не подписал протокол допроса, сославшись на занятость.
"Если протокол не подписан, то мы не можем приобщить его к материалам уголовного дела. Не смотря на сотни напоминаний, к сожалению, с того времени не произошло ни одной встречи. Каждый раз мы получали заверения, что протокол будет подписан”, - отметил руководитель управления спецрасследований ГПУ.
Также Горбатюк отметил, что благодаря резонансу в прессе удалось договориться о конкретной дате допроса и в конце концов встретиться с президентом.
Ранее "Страна" сообщала, что генеральный прокурор Украины Луценко заступился за пропустившего допрос президента страны Порошенко, а также о том, почему Порошенко не явился на допрос в ГПУ.