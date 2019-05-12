Количество заболеваний меланомой кожи ежегодно увеличивается. Как говорится в сюжете ТСН, такое лечение может обойтись в несколько миллионов гривен.

Именно столько стоит борьба с меланомой кожи - распространенным видом рака.

Кроме того, как говорится в сюжете, среди заболевших становится все больше молодежи. Однако если обнаружить болезнь на ранних стадиях, ее вполне можно преодолеть.

"Главная проблема меланомы, что она поражает органы, и очень часто мозг", - рассказала врач-дерматолог Светлана Дячук.

Как рассказывают медики, ежегодно в Украине число заболевших увеличивается на 3 тысячи человек, а умирают около тысячи.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине новая вспышка заболевания корью.

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