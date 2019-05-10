В Кропивницком патрульные вытащили 44-летнюю женщину, которая находилась на воде прямо в одежде.

Как говорится в сюжете ТСН, на женщину обратили внимание прохожие, они попытались позвать ее, но женщина не откликалась. Полицейским пришлось сплавать за ней в озеро. Возле берега правоохранители обнаружили сумку с документами и личными вещами спасенной.

"Мотивы такого странного открытия купального сезона, когда на улице 12 градусов, жительница Кропивницкого объяснить не смогла", - говорится в сюжете.

Медики диагностировали у женщины переохлаждение и отвезли в больницу.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве в озере нашли тело 16-летней девушки.

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