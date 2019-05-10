Вчера жертвой карманников стал отставник силового спецподразделения СБУ "Альфа", который пострадал как раз на День Победы.

Как мы узнали из собственных информированных источников в МВД, 69-летний ветеран СБУ зашел прикупить продуктов в "Велику кишеню" на Печерской площади в Киеве, но зазевался и у него прямо из-под рук воры вытянули барсетку, в который было удостоверение пенсионера СБУ, деньги - около 2 тысяч гривен, техпаспорт, права на автомобиль, банковские карточки и даже мобильный телефон.

Пенсионер сразу же обратился к охране, когда заметил пропажу, те вызвали полицию. По факту кражи завели уголовное производство по ч.1 ст.185 КК Украины. Однако,учитывая толчею по случаю праздника в супермаркете разыскать воров по горячим следам не удалось.

Ранее сообщалось, что в Украине за ношение георгиевской ленточки в День Победы составили уже 13 админпротоколов .

Также мы писали, что под Кривым Рогом неизвестные забросали камнями автобусы с людьми, ехавшими праздновать День Победы.