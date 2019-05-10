Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что займет центристскую позицию в качестве идеологической основы для своей будущей политической силы, передает Интерфакс-Украина.

"Центристская. Я все же считаю, что центр является для меня наиболее понятным. И я думаю, что он является более правильным для самого государства", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос об идеологической основе его будущей политсилы.

В апреле текущего года Гройсман сообщил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду он сформирует новую политическую силу.

Кроме того, премьер-министр сообщил что в его будущей команде, с которой он намерен пойти на выборы в Верховную Раду, должны быть люди, обладающие современным мышлением, опытом, и пониманием, каким образом идеи внедрять в жизнь.

"У меня должны быть единомышленники не только в правительстве и в парламенте, которые принимают и голосуют, но и на местах: те, кто точно так же понимает идеи реформ. И поэтому мы действительно сейчас собираем команду по всей стране: на уровне громад, городов, на уровне районов и областей. Собираем тех людей, у которых есть здравые мысли и понимание, как их внедрять. Я считаю, что такая команда, которая может генерировать идеи и внедрять их, должна быть успешной", - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также на вопрос будут ли это "новые лица", либо "люди с опытом", премьер ответил, что в его команде будут "настоящие лица", а именно люди, которые имеют соответствующий опыт и понимание процессов.

Ранее сообщалось, что Гройсман считает нецелесообразным проведение досрочных выборов в Раду.

Также мы писали, что Гройсман признался, что консультируется с Порошенко и Яценюком перед самостоятельным походом на выборы в Раду.