Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает нецелесообразным проведение досрочных выборов в парламент в стране. Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что нужно формировать и хранить определенные каноны. Если определено, что выборы в октябре, то какой смысл их переводить на конец июля? Или что-то существенно изменится? Мне трудно давать такие оценки. Если бы выборы были через год, а правительство не смогло бы работать, тогда это было бы целесообразно. А сейчас я таких целесообразностей не вижу, и некоторые юристы говорят, что это и юридически не совсем правильно", - сказал Гройсман.

Также он считает, что очередные выборы - "это нормально", а досрочные выборы должны иметь под собой основания.

"И в варианте досрочных, и срочных выборов примерно одинаковый период времени мое правительство будет работать. Но досрочные выборы стабильности не добавляют", - добавил премьер.

При этом Гройсман подчеркнул, что вопрос досрочных выборов находится в компетенции президента, и он не знает, воспользуется ли тот таким правом.

По поводу финансирования парламентских выборов, премьер заявил, что в любом случае правительство будет действовать в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что Гройсман хочет подчинить себе Фонд гарантирования вкладов - журналист.

Также мы писали, что Гройсман признался, что консультируется с Порошенко и Яценюком перед самостоятельным походом на выборы в Раду.