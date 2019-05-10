Изменен перечень информации, которую можно получить из реестра осужденных и взятых под стражу
Определен перечень информации, которую должно содержать извлечение из Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу.
Соответствующие изменения в Порядок формирования и ведения реестра внесены приказом Минюста от 26 апреля 2019 года № 1337/5, передает Юрлига.
В частности, уполномоченные должностные лица аппарата Министерства юстиции отнесены к пользователям Реестра.
Также определен перечень информации, которая содержится в извлечении из Реестра:
- номер извлечения, дата и время формирования;
- сведения о заявителе;
- сведения об идентификаторах поиска в Реестре;
- сведения о регистраторе, сформировавшем извлечение;
- на выбор заявителя:
- дата применения меры пресечения в виде содержания под стражей и наименование органа, применившего меру пресечения;
- срок действия меры пресечения;
- статьи (части статьи) УК, по которым обвиняется лицо;
- дата и номер определения суда о подготовке досудебного доклада (при наличии);
- дата принятия судебного решения и наименования суда, который его постановил;
- дата вступления судебного решения в законную силу;
- статьи (части статьи) УК, по которым лицо осуждено;
- срок, вид, начало и окончание срока основного и дополнительных наказаний;
- вид учреждения исполнения наказаний, дата, номер протокола и наименования комиссии;
- дата и основание освобождения осужденного от наказания и его отбывания;
- перечень обязанностей, положенных при освобождении от отбывания наказания с испытанием;
- данные о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием или о применении условно-досрочного освобождения;
- данные о выполненных мероприятиях пробационной программы;
- основания и дата постановки на учет в уполномоченном органе по вопросам пробации;
- основания и дата снятия с учета в уполномоченном органе по вопросам пробации.
Если в Реестре нет сведений по выбранным заявителем критериям, в извлечение вносится запись "сведения отсутствуют".
Извлечение предоставляется по заявлению физического лица о получении сведений о нем.
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