Определен перечень информации, которую должно содержать извлечение из Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу.

Соответствующие изменения в Порядок формирования и ведения реестра внесены приказом Минюста от 26 апреля 2019 года № 1337/5, передает Юрлига.

В частности, уполномоченные должностные лица аппарата Министерства юстиции отнесены к пользователям Реестра.

Также определен перечень информации, которая содержится в извлечении из Реестра:

  1. номер извлечения, дата и время формирования;
  2. сведения о заявителе;
  3. сведения об идентификаторах поиска в Реестре;
  4. сведения о регистраторе, сформировавшем извлечение;
  5. на выбор заявителя:
  • дата применения меры пресечения в виде содержания под стражей и наименование органа, применившего меру пресечения;
  • срок действия меры пресечения;
  • статьи (части статьи) УК, по которым обвиняется лицо;
  • дата и номер определения суда о подготовке досудебного доклада (при наличии);
  • дата принятия судебного решения и наименования суда, который его постановил;
  • дата вступления судебного решения в законную силу;
  • статьи (части статьи) УК, по которым лицо осуждено;
  • срок, вид, начало и окончание срока основного и дополнительных наказаний;
  • вид учреждения исполнения наказаний, дата, номер протокола и наименования комиссии;
  • дата и основание освобождения осужденного от наказания и его отбывания;
  • перечень обязанностей, положенных при освобождении от отбывания наказания с испытанием;
  • данные о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием или о применении условно-досрочного освобождения;
  • данные о выполненных мероприятиях пробационной программы;
  • основания и дата постановки на учет в уполномоченном органе по вопросам пробации;
  • основания и дата снятия с учета в уполномоченном органе по вопросам пробации.

Если в Реестре нет сведений по выбранным заявителем критериям, в извлечение вносится запись "сведения отсутствуют".

Извлечение предоставляется по заявлению физического лица о получении сведений о нем.

Ранее "Страна" информировала, что ЕСПЧ призвал Украину досрочно освободить пожизненно осужденных.

Еще мы сообщали, что в Украине перестали выдавать справки из реестра люстрированных лиц.

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