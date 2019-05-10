Определен перечень информации, которую должно содержать извлечение из Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу.

Соответствующие изменения в Порядок формирования и ведения реестра внесены приказом Минюста от 26 апреля 2019 года № 1337/5, передает Юрлига.

В частности, уполномоченные должностные лица аппарата Министерства юстиции отнесены к пользователям Реестра.

Также определен перечень информации, которая содержится в извлечении из Реестра:

номер извлечения, дата и время формирования; сведения о заявителе; сведения об идентификаторах поиска в Реестре; сведения о регистраторе, сформировавшем извлечение; на выбор заявителя:

дата применения меры пресечения в виде содержания под стражей и наименование органа, применившего меру пресечения;

срок действия меры пресечения;

статьи (части статьи) УК, по которым обвиняется лицо;

дата и номер определения суда о подготовке досудебного доклада (при наличии);

дата принятия судебного решения и наименования суда, который его постановил;

дата вступления судебного решения в законную силу;

статьи (части статьи) УК, по которым лицо осуждено;

срок, вид, начало и окончание срока основного и дополнительных наказаний;

вид учреждения исполнения наказаний, дата, номер протокола и наименования комиссии;

дата и основание освобождения осужденного от наказания и его отбывания;

перечень обязанностей, положенных при освобождении от отбывания наказания с испытанием;

данные о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием или о применении условно-досрочного освобождения;

данные о выполненных мероприятиях пробационной программы;

основания и дата постановки на учет в уполномоченном органе по вопросам пробации;

основания и дата снятия с учета в уполномоченном органе по вопросам пробации.

Если в Реестре нет сведений по выбранным заявителем критериям, в извлечение вносится запись "сведения отсутствуют".

Извлечение предоставляется по заявлению физического лица о получении сведений о нем.

Ранее "Страна" информировала, что ЕСПЧ призвал Украину досрочно освободить пожизненно осужденных.

Еще мы сообщали, что в Украине перестали выдавать справки из реестра люстрированных лиц.