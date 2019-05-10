И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько советов о том, как правильно ухаживать за здоровьем печени. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в Facebook.

"В советах относительно здоровья печени вы непременно найдете рекомендации пить гепатопротекторы, сидеть на "детоксах" или минеральной воде. Мол, шлаки и токсины накапливаются в печени, поэтому необходимо помочь ей очиститься. Но не все так просто… Печень выполняет много функций в организме - в ней образуются белки крови, распадается гемоглобин, образуется желчь, сохраняются витамины, образуются и распадаются жиры, обезвреживаются лекарства, стероидные гормоны и алкоголь. Все, что разрушается в печени, попадает в желчный пузырь, кишечник и затем наружу. Печень не впитывает в себя тяжелые металлы или антибиотики, которые мы потребляем… Для обезвреживания различных соединений печень имеет ряд ферментов - они работают как растворители и окислители. На самом деле так и выглядит "детокс", который активно рекламируют", - разъяснила глава Минздрава.

По ее словам, ни соки, ни специальные таблетки не обезвреживают токсины в организме человека. С этой задачей могут справиться только ферменты печени и других органов. При этом гепатопротекторы неэффективны и могут даже вредить здоровью людей.

Например, лекарства на основе экстракта расторопши пятнистой довольно распространены, но на самом деле не имеют доказанной клинической эффективности. По словам Супрун, исследования показывают, что люди, чья печень была повреждена вирусами гепатита В или С, независимо от приема этих лекарств имели одинаковые анализы и одинаковый уровень смертности.

Неэффективны и добавки с глутатионом, которые используются при процедурах "детокса".

"Ряд биологически активных добавок является гепатотоксическим, то есть потенциально может повредить печень, а не "почистить". Около 9 % случаев повреждения печени лекарствами (drug-induced liver injury, DILY) вызваны приемом БАДов. Среди них: экстракты зеленого чая, омелы, чистотела, зверобоя и гербалайф", - рассказала и.о. министра.

Для поддержания печени в здоровом состоянии Супрун советует:

1. Активировать ферменты.

"Пригодятся капуста брокколи, красный перец, зеленый чай, специи, лук и чеснок. В составе капусты и лука есть серосодержащие соединения. Вот именно из этой серы в нашем организме и образуется глутатион, необходимый для обезвреживания некоторых соединений. Для пациентов, проходящих химиотерапию, важно не "активировать" ничем системы обезвреживания, ведь это ускорит разрушение лекарств. Не занимайтесь самолечением", - написала глава Минздрава.

2. Принимать лекарства только по назначению врача.

По словам Супрун, существует такое явление, как повреждение печени лекарствами. Это в основном происходит с пациентами старше 50 лет, с индексом массы тела более 30 (ожирение), и у которых уже есть хроническая болезнь печени (например, они переболели гепатитом С).

Часто это происходит, когда человек принимает очень много лекарств, или его лечат от туберкулеза (противотуберкулезные препараты могут существенно повредить печень). В таком случае врач должен подобрать дозировку препаратов или заменить лекарства, вызывающие побочные эффекты.

3. Внимательно следить за своим рационом.

"Пейте меньше алкоголя и сладких газированных напитков, ешьте меньше жареной и жирной пищи. Но не все так буквально: жиры должны быть в нашем рационе ежедневно. Отказываясь от жиров и специй, вы лишаете организм стимула выделять желчь - а он это должен делать постоянно", - рассказала Супрун.

Она советует употреблять больше овощей, фруктов, корнеплодов, зелени, так как растительная пища содержит витамины, антиоксиданты и клетчатку.

"Они играют с печенью в одной команде - против свободных радикалов, высокого холестерина и ожирения", - добавила и.о. министра.

4. Кофе - действенный гепатопротектор.

Как уточнила глава Минздрава, необходим именно кофе, а не экстракты на его основе. Кофе содержит вещества, которые способны защищать печень от злокачественного перерождения. Кроме того, он помогает снизить риск развития рака печени у людей, переболевших гепатитом.

"И главное помните, что лучший способ позаботиться о печени - вести здоровый образ жизни", - подытожила Супрун.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

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