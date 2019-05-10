В Киеве возле строительного магазина неизвестные похитили четырехлетнюю девочку, сообщили украинские масс-медиа в пятницу, 10 мая.

Мужчина с женщиной вывели девочку возрастом около 4 лет из магазина и силой посадили в черный внедорожник Mercedes. Свидетели сообщили, что ребенок кричал и звал на помощь, а по всему городу введен оперативный план "Перехват".

Как позже выяснилось, информация о похищении – фейк.

Начальник оболонского управления полиции Виталий Быков рассказал, что на самом деле девочка не хотела уходить из магазина, упиралась и плакала.

"Маме с папой пришлось постараться, чтобы посадить ее в машину. Человек, который увидел эту сцену, решил, что ребенка похищают. В итоге, полицейские догнали ту машину, остановили и узнали, в чем дело. К тому времени девочка уже успокоилась", – рассказал Быков.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве группа мужчин похитила трехлетнего мальчика.

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