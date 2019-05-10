В Дарницком районе Киева на перекрестке улиц Пасхалина и Привокзальной грузовик насмерть сбил пожилого пешехода. Об этом сообщает портал "Киев оперативный".

Выяснилось, мужчина около 60 лет не дождавшись прибытия трамвая, начал переходить дорогу до остановки, из-за чего попал в "мертвую" зону грузовика Renault.

Пешеход оказался под колесами фуры, от полученных травм он погиб на месте. Медики, прибывшие на вызов лишь констатировали смерть мужчины.

"Мужчина хотел успеть на трамвай, угодил под колеса грузовика. К сожалению, без шансов", - написано в сообщении.

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