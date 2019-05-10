Согласно приказу от 23 апреля 2019 года, Минздрав обновил календарь профилактических прививок в Украине. Об этом сообщает "Юрлига".

Установлено, что для профилактики кори, эпидемического паротита, краснухи при возникновении очага (наличие контактных лиц) данных инфекций будут проводить вакцинацию в первые три дня с момента контакта.

Если прошло больше трех дней с момента контакта, лицам, у которых отсутствуют клинические проявления заболевания, с целью обеспечения иммунитета на будущее в случае неинфицирования проведут вакцинацию немедленно (как можно раньше). Решение о проведении прививки при таких обстоятельствах принимают лечащий врач и пациент на основании оценки рисков и преимуществ.

При наличии эпидемических показаний, связанных с возможным риском инфицирования в случае контакта ребенка с источником инфекции, разрешается введение дозы вакцины в возрасте от 6 месяцев. В таком случае введенная доза (нулевая) не засчитывается в качестве первой дозы вакцинации по возрасту. Дальнейшие плановые прививки проводятся согласно Календарю профилактических прививок, с соблюдением интервала между нулевой дозой и дальнейшими плановыми прививками не меньше одного месяца.

Взрослым при отсутствии противопоказаний, которые приведены в инструкции по применению вакцины, будут делать прививку без ограничений по возрасту, если они не болели указанными инфекциями и/или у них нет указанного в медицинской документации подтверждения введения двух доз вакцины, или имеют негативные результаты лабораторного обследования относительно наличия специфических антител IgG.

Сейчас для профилактики кори, паротита, краснухи при возникновении очага (наличие контактных лиц) данных инфекций проводят вакцинацию в первые три дня с момента контакта детям старше 1-го года, которые не болели указанными инфекциями и не были привиты. Взрослым (в возрасте до 30-ти лет) делают прививку, если они не болели указанными инфекциями и не получили вакцинацию и ревакцинацию против них.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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