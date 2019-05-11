Пока Владимир Зеленский хранит интригу по своим кадровым назначениям, их уже вовсю комментирует человек, который помогал Зе стать президентом. Это Игорь Коломойский, который пока живет в Израиле, но уже анонсировал свое скорое возвращение в Украину.

Он уже назвал фамилии людей, которых видит на ключевых должностях страны. Разумеется, звучало это не в ультимативной форме, а как личное мнение Игоря Валерьевича.

Однако роль Коломойского в победе Зеленского трудно переоценить. Поэтому многие полагают, что голос олигарха в данном случае - больше, чем совещательный. Да и смотрятся эти "кадровые предположения" как фактическое озвучивание позиции от имени будущего главы государства.

После таких заявлений Коломойский выглядит как своего рода "регент" при "малолетнем" (в политическом смысле) "престолонаследнике".

Естественно, далеко не факт, что сам Зеленский согласен с тем, что говорит олигарх или вообще будет как-то прислушиваться к его советам. Однако он до сих пор никак не отреагировал на медиа-активность Коломойского, что, конечно же, вызывает вопросы.

Что происходит на самом деле - выясняла "Стране".

Аваков - "опора для Зеленского"

Коломойский в одном из последних интервью сказал, что они с Аваковым вместе "болели" за Зеленского во время выборов. А через несколько дней он прямо заявил, что нынешнего главу МВД надо оставить в должности.

"Я считаю, что это самый успешный профессиональный министр за все последние 5 лет. И наименее скандальный, практически не скандальный. И сделавший реформу, кое-как работающую", - сказал Игорь Коломойский в интервью "Bihus.info".

Арсена Авакова он назвал "единственным достойным министром в нынешнем Кабмине", именно глава МВД, по мнению олигарха, должен остаться прежним и при новой власти.

При это он также в положительном смысле выделил и Александра Турчинова.

"Он какой-то стабилизирующий фактор. Все что не происходило в стране, он как фундамент какой-то, у меня такое ощущение... И Турчинов такой же", - сказал Коломойский.

В другом интервью олигарх заявил, что Аваков годится даже в премьеры. Но "может, он останется дальше министром внутренних дел и будет гарантом стабильности. Для такого, как Зеленский, это важная опора".

Кстати, в команде Зе уже заявили, что действующий глава МВД останется на своей должности как минимум до парламентских выборов. Что в общем-то можно расценивать как нейтральное заявление, не подтверждающее и не опровергающее слов Коломойского: ведь должность министра внутренних дел - прерогатива парламентской коалиции, а не президента.

Однако прозвучали от Коломойского и фамилии, которые может внести в Раду уже новый президент.

Луценко - "хороший человек"

После победы на выборах в команде Владимира Зеленского (и он сам лично) заявили, что генпрокурор Юрий Луценко должен уйти со своей должности. А на его место необходимо назначить антикоррупционера.

Глава ГПУ - это президентская квота. Глава государства вносит его кандидатуру в Раду. К тому же позиция генпрокурора имеет ключевое значение для расследования преступлений предыдущей власти, о которых много говорят в команде Зеленского.

И для этой цели Луценко действительно не годится - он сам представитель прошлой власти и близкий соратник ее "фронтмена" Петра Порошенко. И если бывший президент и совершал преступления, то многие из них - явно не без помощи "ручной" Генпрокуратуры Юрия Луценко.

Однако из лагеря Коломойского неожиданно прозвучали сигналы, что Луценко менять не нужно.

8 мая адвокат олигарха и одновременно советник Зеленского Андрей Богдан сообщил, что Юрий Луценко является порядочным, очень хорошим человеком, который находится во враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин.

Из этих слов следует, что Богдан явно не против продолжения работы Луценко. Но более определенно это артикулировал Игорь Коломойский.

"Мое мнение? После того как Зеленский заявил, что его нужно убирать, как можно уже оставлять. Мое мнение - я бы оставлял, до следующей Рады точно", - заявил Коломойский.

На вопрос, с какой целью, он парировал: "А чем он мешает? Я не зря задаю вопрос, кому он мешает. Видишь, ты автоматически уже стал заложником своих высказываний предвыборных или каких-то идеологем про новые лица. Ну дайте новое лицо на генпрокурора", - ответил олигарх журналисту.

Таким образом, Луценко - уже третий "папередник" после Авакова и Турчинова, которого Игорь Валерьевич не против оставить в украинской власти. Но есть и четвертый.

Коболева - в премьеры

Самую неожиданную кандидатуру Игорь Коломойский предложил на должность премьер-министра. По его мнению, им должен стать скандальный глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Премьером пусть будет Коболев. Потому что он же технический человек, который будет выполнять концепцию развития страны. Важно саму концепцию развития написать. Ее у нас нет. Ее не было последних 15 лет", - сказал Коломойский в интервью "РБК-Украина".

Бизнесмен положительно оценил работу Коболева на должности руководителя "Нафтогаза" и считает низкими бонусы, которые были выписаны правлению компании после победы в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

"Вот эта история с премиями, в которой я считаю, что он абсолютно прав… Вообще он взял там какие-то копейки. Он спас для страны от 50 до 80 миллиардов долларов. То есть любая юридическая компания взяла бы даже если 1%, то это составило бы 600 миллионов долларов. Он взял двадцатку, потратил на премии для всего коллектива", - сказал Коломойский.

Но было и новое лицо, которое олигарх предложил сделать ни много, ни мало - а главой администрации Зеленского.

"Я ставлю на Богдана"

Среди потенциальных глав АП Коломойский назвал трех человек - соучредителя студии "Квартал 95" Сергея Шефира, адвоката Андрея Богдана и идеолога штаба Зеленского, юриста Руслана Стефанчука.

"Там есть из кого выбрать, это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана", - сказал Коломойский.

Андрей Богдан - украинский юрист, известный как адвокат Коломойского. Работал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова (2010-2014). Заслуженный юрист Украины. В последнее время работает в команде Зеленского.

Как бывший чиновник правительства Азарова он подпадает под люстрации. И он сам ране неоднократно весьма уклончиво отвечал на вопрос - намерен ли он идти главой АП. Но Коломойский, как видим, придерживается более определенного мнения.

Что означают предложения Коломойского

Своими кадровыми идеями бизнесмен дает почву для слухов о том, что именно он - главный бенефициар победы Зеленского. От чего сам Владимир всячески открещивался на протяжении всей своей кампании.

В администрации Порошенко сегодня даже потроллили Зе на этот счет. Комментируя новое видео Зеленского, на Банковой отметили "сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом".

Примерно ту же позицию начали озвучивать порохоботы.

"Помню как Ахметов гонял пинками Янека в 2004 году. Но не помню, чтобы Ахметов в 2010 году публично рассказывал Янеку, кто должен быть министром, премьером, главой АП, генпрокурором, чтобы Ахметов от имени Янека озвучивал цену на газ и т.д.", - пишет в Facebook блогер Масон Лемберг.

Против этой позиции есть один серьезный аргумент. Если бы Коломойский диктовал Зеленскому, кого назначать или увольнять, он вряд ли бы делал это в публичной плоскости. Это было бы странно даже с поправкой на эксцентричность Игоря Валерьевича.

Тогда вопрос - зачем Коломойский, не имеющий формальной власти, озвучивает фамилии топовых чиновников через голову новоизбранного президента?

На этот счет может быть два объяснения.

Первое - олигарх на самом деле не очень уверен в своем влиянии на нового президента, а потому пытается "продавить" нужные ему концепции по кадрам и в целом по политике страны через публичные заявления.

Отчасти это может быть элементом блефа, чтоб еще до вступления в должность нового президента создать впечатление, что Коломойский дескать теперь "все решает", а значит с ним и только с ним и нужно проводить реальные переговоры. Плюс к тому попугать некоторых лиц. Например, припугнуть Гройсмана перспективой премьерства его врага Коболева. Глядишь, нынешний премьер и станет сговорчивее по многим важным для Коломойского позициям.

С такими подходами в ближайшее время можно действительно "порешать" много текущих вопросов (например, по "Приватбанку"), а как оно дальше сложится - прислушается ли Зеленский или нет к кадровым рекомендациям Коломойского уже мало кого будет волновать.

Второй вариант - олигарх дествительно сильно влияет на Зеленского и его заявления это не просто слова, а конкретный прогноз на кадровые назначения. Однако тогда зачем такие вещи он выносит в публичную плоскость (обычно же это решается путем кулуарных переговоров)? Чтобы показать Зеленскому его место и принизить будущего президента в глазах общества? А заодно и дискредитировать его (учитывая, что избирателям будущего президена вряд ли понравится идея оставить на своем посту Луценко или же повысить Коболева до уровня премьер-министра)?

Ситуацию мог бы прояснить сам Зеленский. Например, записав в присущем ему стиле видеообращение к Коломойскому с настоятельной просьбой прекратить давать ему советы, которые будущий президент у него не просит. Но в последнее время Зеленский насчет олигарха молчит.

И сколько это молчание еще продлится - пока непонятно.