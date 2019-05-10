Американская валюта пробила новый психологический минимум в период между праздниками: 10 мая безналичный курс доллара потерял 5,5 копеек, остановившись вечером в рамках 26,17-26,195 грн./$. Об этом рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

Отмечается, что в течение дня котировки находились выше и двигались на малоликвидном рынке. Финансисты отмечали небольшой объем торгов.

"Межбанк открылся в рамках 26,24-26,28 грн./$, после чего пошло снижение и рынок вышел на уровень 26,21-26,23 грн./$. После проявления на торгах большего числа участников валютное предложение подросло и котировки оказались на уровне 26,17-26,19 грн./$. Немного скорректировались вверх во второй половине дня", — рассказала UBR.ua о ходе событий директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Вялую торговлю объясняли небольшим количеством компаний-участников в межпраздничный период.

"Главным фактором влияния на сегодняшнюю активность рынка и курсовую динамику стал завтрашний рабочий день для бизнеса и выходной для межбанка. Что и определило ситуативные интересы основных игроков, с итоговым перевесом в пользу валютного предложения", — подтвердил Куринной.

Просадка на межбанке позволила финансистам на 5 копеек опустить средний наличный курс доллара на продаже людям — до 26,40-26,55 грн./$. Минимальная стоимость оказалась на уровне 26,33 грн./$, а максимальная — на 27,0 грн./$. Выкуп валюту у населения производился в рамках 25,50-26,40 грн./$

На выходных финансисты не ждут значительных курсовых движений. Завтра межбанк не работает, несмотря рабочий день в Украине (отрабатываем выходной 30 апреля). Ближайшие межбанковские торги пройдут в понедельник, 13 мая. По прогнозу Олега Куринного, они могут происходить в рамках 26,20-26,30 грн./$.

Ранее сообщалось, что перед Днем Победы курс доллара на межбанке Украины упал почти до 26 гривен.

Также мы писали, что после длинных выходных курс доллара в Украине опустили на самое дно.