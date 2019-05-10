Появилось видео момента ДТП с участием трех авто на светофоре в Чабанах под Киевом
В населенном пункте Чабаны по Одесской трассе случилось жуткое ДТП с участием трех автомобилей - ЗАЗ, Chevrolet и Mercedes.
Видео момента аварии опубликовал портал "Киев оперативный".
"Чем думал водитель Славуты, когда пытался проскочить на красный?", - говорится в комментарии к видео.
В связи с этим правоохранители перекрыли две полосы движения. В частности, проезд ограничен на двух полосах из четырех по направлению к Одессе.
О пострадавших информация на данный момент отсутствует.
Ранее "Страна" рассказывала, как в апреле в Чабанах на перекрестке случилось второе за неделю ДТП.
Еще мы писали, как в Киеве двое военных на ВАЗе погибли в ДТП, возвращаясь домой с учений.
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