В населенном пункте Чабаны по Одесской трассе случилось жуткое ДТП с участием трех автомобилей - ЗАЗ, Chevrolet и Mercedes.

Видео момента аварии опубликовал портал "Киев оперативный".

"Чем думал водитель Славуты, когда пытался проскочить на красный?", - говорится в комментарии к видео.

В связи с этим правоохранители перекрыли две полосы движения. В частности, проезд ограничен на двух полосах из четырех по направлению к Одессе.

О пострадавших информация на данный момент отсутствует.

Ранее "Страна" рассказывала, как в апреле в Чабанах на перекрестке случилось второе за неделю ДТП.

Еще мы писали, как в Киеве двое военных на ВАЗе погибли в ДТП, возвращаясь домой с учений.