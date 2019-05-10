Женщину-водителя в состоянии наркотического опьянения и пассажира-грабителя задержали полицейские ночью под Киевом. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

Уточняется, что наряд полиции получил ориентировку от оперативного дежурного о совершении ограбления в городе Березань, где неизвестный выхватил у своей жертвы куртку и мобильный телефон.

Сразу же начались розыскные мероприятия. Уже через несколько минут, в 2:30 ночи, полицейские остановили подозрительный автомобиль ВАЗ-2104.

За рулем автомобиля находилась 34-летняя местная жительница, которая была в состоянии наркотического опьянения. Относительно правонарушителя составлен административный протокол. Также в салоне авто полицейские обнаружили бумажный сверток с каннабисом, который женщина хранила для собственного потребления. По факту хранения наркотического средства открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

А вот пассажиром автомобиля ВАЗ оказался 19-летний парень, который по приметам подходил под ориентировку на грабителя, совершившего преступление в городе Березань.

Как вяснили полицейские, женщина-водитель познакомилась с 19-летним молодым человеком накануне и вместе с ним поехала в Березань играть в игровые автоматы.



Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщали, что под Киевом задержали грабителя, который пришел в магазин с гранатой.

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