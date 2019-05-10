В ночь на 9 мая неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг на востоке Германии. Об этом сообщила радиостанция RBB.

По данным полиции, злоумышленники разрисовали краской 57 могильных плит и нарисовали четыре свастики размером около 1,5 м каждая. Их обнаружил один из местных жителей. Правоохранительные органы ФРГ возбудили дело по подозрению в использовании запрещенной символики.

Бургомистр города Кристине Хернтир отметила, что действия злоумышленников "являются оскорблением всех жертв и их близких".

9 мая на мемориале прошла церемония возложения венков и цветов по случаю Дня Победы.

По данным властей Шпремберга, ущерб оценивается в несколько тысяч евро.

Фото: facebook.com/RusBotschaft

Ранее "Страна" рассказывала, как вандалы сожгли памятные таблички и цветы на Куликовом поле в Одессе.

Еще мы писали, как во Львове 9 Мая осквернили орден Отечественной войны.