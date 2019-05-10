Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль задекларировал 432 008 гривен доходов за 2018 год и квартиру в Румынии.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Согласно данным, в 2018 году Москаль получил 233 260 гривен заработной платы и 198 748 гривен пенсии. На счету в Государственном Ощадном банке он хранит 75 тыс. гривен.

Также Москаль задекларировал квартиру площадью 94,4 кв. м в Киеве, квартиру 98,5 кв. м в Черновцах, и квартиру 60,31 кв. м в Румынии.

Также у него есть парковочное место 11,9 кв. м в Киеве, два квадроцикла Bombardier и снегоход Bombardier.

В декларации отсутствует информация о членах семьи.

Ранее "Страна" сообщала, что губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль подал в отставку.

Еще мы писали, что по словам Москаля, Венгрия устроила раздачу паспортов украинцам уже на своей территории.