Под Харьковом дистанционно взорвали банкомат и унесли деньги. Фото
В ночь на 10 мая в поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области взорвали и ограбили банкомат. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Происшествие случилось около 2:00.
Отмечается, что банкомат находился у входа в здание бывшей пожарной части.
"Установлено, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства, соединенного со взрывателем типа УЗРГМ. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса", - сказано в сообщении.
Фото: hk.npu.gov.ua
Отметим, что несколько дней назад, 8 мая, в Харькове неизвестные дистанционно взорвали банкомат и скрылись с деньгами.
Также мы писали, что в конце февраля в Харькове ночью неизвестные взорвали два банкомата и унесли деньги.
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