В ночь на 10 мая в поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области взорвали и ограбили банкомат. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Происшествие случилось около 2:00.

Отмечается, что банкомат находился у входа в здание бывшей пожарной части.

"Установлено, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства, соединенного со взрывателем типа УЗРГМ. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса", - сказано в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Отметим, что несколько дней назад, 8 мая, в Харькове неизвестные дистанционно взорвали банкомат и скрылись с деньгами.

Также мы писали, что в конце февраля в Харькове ночью неизвестные взорвали два банкомата и унесли деньги.