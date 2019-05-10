Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,175 грн/$1 с 26,2175 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,16-26,19 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 10 мая укрепился до 26,2178грн/$1 с 26,2601грн/$1.

Также Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к основным иностранным валютам на 11 мая 2019 года:

1 доллар - 26,20588700 (-0,04366300);

1 евро - 29,42921100 (+ 0,02446500);

1 рубль - 0,40175000 (-0,00067000).

Данные НБУ: объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 7 мая составил 358,5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $295 млн.

Ранее "Страна"писала о том, что доллар в Украине опустили, народ побежал скупать валюту.

Также мы сообщали, что банкиры объяснили падение курса доллара снижением спроса на валюту в обменниках.