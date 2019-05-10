Владимир Зеленский в экстренном телеобращении потребовал от депутатов Верховной Рады назначить дату инаугурации на 19 мая.

Полный текст обращения:

"Я обращаюсь к украинскому парламенту, уважаемые депутаты надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги - исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы действуйте исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации. И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он делает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей верховного суда, среди которых юристы Roshen, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины председателю Службы безопасности Украины господину Грицаку.

Но я понимаю, что бесполезно говорить человеку, который говорит: я готов подставить плечо, а сам держит две дули в карманах. Это напоминает мне туриста в египетском отеле – завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже прибрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт, но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу – сдайте ключ, рассчитайтесь за мини бар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить.

Поэтому я обращаюсь к Верховной Раде Украины, на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины в интересах которого вы присягали действовать. Страна нуждается в нормальной работе всех институций, народ не должен ждать пока кто-то наназначается перед долгим отпуском. Думайте не про депутатские ксивы, думайте про Украину, 19 мая, голосуйте", - сказал Зеленский.

Видео: YouYube/NEWSONE

Ранее сообщалось, что в Раде предложили инаугурировать Зеленского в первый день лета.

Также мы писали, что у Зеленского прокомментировали информацию о визите Трампа в Украину на инаугурацию.