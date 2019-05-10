Ирландский лоукост Ryanair увеличит частоту полетов по трем маршрутам из Испании, Словакии и Польши в Украину в сезон зимней навигации полетов 2019/2020. Об этом стало известно из нового расписания лоукоста.

В частности, с 27 октября частота рейсов на линии Киев-Братислава увеличится с двух то трех в неделю. В дополнение к перелетам по понедельникам и четвергам появится еще один - по воскресеньям.

С 28 октября Ryanair увеличит свое присутствие на линии Киев-Краков с четырех до пяти рейсов в неделю. Если сейчас полеты на этом маршруте выполняются по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, то в зимнем расписании самолеты будут летать по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Третье расширение затронет направление Киев-Барселона. Со 2 ноября полеты на этом направлении самолеты Ryanair будут выполнять пять раз в неделю, вместо четырех. В дополнение к рейсам по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в расписание внесен рейс по субботам.

Напомним, что с октября дочка Ryanair сделает авиарейс Киев-Вена ежедневным.

Также мы сообщали, что авиакомпания МАУ отменила ряд рейсов из-за задержки поставок новых Boeing 737 MAX.