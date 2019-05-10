Херсонский окружной административный суд отменил присвоение имени покойной активистки Екатерины Гандзюк улице в Херсоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Так, судом рассмотрено дело по иску физических лиц к Херсонскому городскому совету и к мэру Владимиру Миколаенко.

Суть иска - признание противоправным и отмена некоторых пунктов решения городского совета от 22 февраля "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименовании и переименование улицы Лютеранской в ​​улицу Екатерины Гандзюк".

Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично. Суд признал противоправным и отменил соответствующие пункты решения Херсонского городского совета, а также признал противоправными действия мэра при проведении голосования о переименовании улицы.

Напомним, 22 февраля Херсонский городской совет переименовал улицу Лютеранскую в улицу Екатерины Гандзюк. На этой улице находится управление Национальной полиции в Херсонской области.

Напомним, Генпрокуратура уже направила в суд обвинение против пяти подозреваемых по делу Гандзюк. Также мы писали, что суд отпустил одного из главных фигурантов дела Гандзюк.