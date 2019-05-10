Данные, которые поступают из областей Украины, говорят о хороших перспективах для урожая лука в 2019 году. Об этом сообщил глава управления растениеводства, семеноводства, садоводства и виноградарства Минагрополитики Леонид Сухомлин, передает Агропортал.

Он отметил, что каждый день в торговые сети все больше и больше приходит лук со сверхранних и ранних сроков посадки как украинского, так и импортного производства и уже в начале-средине июня цены значительно снизятся.

По словам Сухомлина, есть несколько главных факторов, которые привели к повышению цен: недобор урожая из-за неблагоприятных погодно-климатических условий и другие факторы (засуха в марте–апреле 2018) в период посева лука репчатого в южных регионах привели к уменьшению площадей культуры на 2,3 тыс. га или 4,2% против 2017 года.

Также июле–августе прошлого года в период созревания и уборки в южных регионах также образовались неблагоприятные погодные условия, которые были вызваны затяжными интенсивными дождями. В результате лук "болел", наблюдалось его гниения еще на поле.

Ранее сообщалось, что Супрун объяснила украинцам, чем заменить стремительно дорожающий и невкусный лук.

Также мы писали, что в Украине с начала года резко подорожали тепличные овощи.