Госсекретарь США Майк Помпео намерен посетить Москву и Сочи с 12 по 14 мая, говорится в сообщении, распространенном в пятницу американским внешнеполитическим ведомством, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь Помпео отправится в Сочи 14 мая на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и многосторонних проблем", - говорится в сообщении Госдепа.

Также в сообщении отмечается, что Майк Помпео 13 мая прибудет в Россию и проведет встречу с сотрудниками американского посольства, представителями деловых кругов США и американскими студентами.

Ранее "Страна" писала о том, что визит госсекретаря США Помпео в Берлин отменили "из-за неотложных дел".

Также мы сообщали, что Помпео заявил, что США не позволят Саудовской Аравии стать ядерной державой.