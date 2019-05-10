Появились подробности бракосочетания Насти Каменских и Алексея Потапенко, о котором первой сообщила "Страна". На празднике 23 мая будет присутствовать бывшая жена Потапа, передает Clutch.

Отметим, что слухи о том, что между Каменских и Потапом роман ходили на протяжении всего существования их знаменитого дуэта. Накануне стало известно, что пара решила пожениться.

В данный момент инсайдеры сообщают, что во время церемонии бракосочетания звезд будет присутствовать и бывшая супруга Потапа, которая при этом будет подружкой невесты. Кроме того, сообщается, что молодожены сразу же отправятся в "медовый месяц" до 3 июня.

Ранее сообщалось, что певица Каменских показала новое фото с Потапом, где пара надела яркие шапки одного цвета.

Также мы писали, что Настя Каменских под муху с бляхой рассказала о своих отношениях с Потапом, а может и с Винником.