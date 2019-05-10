Путин накануне старта чемпионата мира по хоккею снова вышел на лед. Видео
Президент России Владимир Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Глава государства пожелал удачи сборной России на чемпионате мира по хоккею.
"Начинается чемпионат мира по хоккею. Сегодня первая игра нашей сборной, с хорошей командой - с норвежцами. Пожелаем успехов!", - сказал он.
VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги среди любительских команд идет в Сочи с 4 по 16 мая.
Ранее сообщалось, что несколько лет назад Владимир Путин выходил на лед во время матча НХЛ.
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