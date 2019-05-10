Президент России Владимир Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Глава государства пожелал удачи сборной России на чемпионате мира по хоккею.

"Начинается чемпионат мира по хоккею. Сегодня первая игра нашей сборной, с хорошей командой - с норвежцами. Пожелаем успехов!", - сказал он.

VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги среди любительских команд идет в Сочи с 4 по 16 мая.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад Владимир Путин выходил на лед во время матча НХЛ.

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