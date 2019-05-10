На Сейшельских островах возродился вымерший вид наземных птиц – кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri). Это произошло благодаря итеративной эволюции, когда из одного и того же предка развивается один и тот же вид животных в разное время. Об этом сообщает Zoological Journal of the Linnean Society.

Кювьеров пастушок вымер 136 тысяч лет назад. В то время птица обитала на островах, где практически не водится хищников. В результате эволюции птицы переселились на атолл Альдабра (входящий в Сейшельские острова), обосновались там и потеряли способность летать. Атолл полностью покрыло море, а птицы вымерли, не имея возможности улететь.

Семейство пастушковых (прародитель кювьерова пастушка) обитал также на Мадагаскаре и на островах в Индийском океане. Птицы часто колонизировали изолированные острова в океане. И повторно поселились на атоле Альдабра примерно 100 тысяч лет назад. К такому выводу ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории пришли, исследовав окаменелые останки, которые всплыли с теми, которые существуют до сих пор.

Образцы костей обитающих на атолле птиц до его затопления и после оказались идентичными. Они принадлежали одному и тому же виду - кювьерову пастушку, - эндемику атолла Альдабра. "Эти уникальные окаменелости дают неопровержимые доказательства того, что член семейства пастушковых дважды колонизировал атолл. Он прилетел, скорее всего, с Мадагаскара, и каждый раз прилетая на атолл терял способность к полету, превращаясь в другой вид. Ископаемые свидетельства, которые мы представили, уникальны для этих птиц и олицетворяют их способность успешно колонизировать изолированные острова и довольно быстро терять способность к полету в результате итеративной эволюции", - говорит доктор Джулиан Хьюм, ведущий автор исследования, научный сотрудник Музея естественной истории.

Фото: Кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri)/Alexandre Laubin

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