Прокуратура начала расследовать смерть больного, выброшенного медиками скорой помощи у порога председателя сельсовета в Киевской области.

Об этом написал в социальной сети Facebook прокурор Киевской области Максим Киричук.

"Начато расследование по факту ненадлежащего выполнения медиками профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента", - сообщил он.

Установлено, что 25 апреля в Переяслав-Хмельницкий отдел Бориспольской местной прокуратуры поступила информация о том, что еще 20 апреля в селе Цибли работники экстренной медицинской помощи, ссылаясь на то, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, вместо больницы доставили пациента без сознания к дому сельского головы и, достав его из указанного автомобиля, положили на землю у забора домовладения.

Фото: facebook.com/volprokuratura

В дальнейшем, в тот же день глава сельсовета повторно вызвал бригаду экстренной медицинской помощи в том же составе и обязал их забрать больного в районную больницу.

Через два дня больной скончался в реанимационном отделении больницы.

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