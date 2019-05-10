На границе Украины и Румынии был обнаружен разбитый вертолет, который, скорее всего, занимался контрабандой. Внутри было найдено тело пилота, передает Mukachevo.net.

Отмечается, что разбитое транспортное средство заметил пастух из села Сэпынца в Румынии вечером 9 мая.

По данным издания, возможная модель разбитого вертолета Ка-26 (это аппарат российского производства, предназначенный для использования в гражданских целях, в частности для орошения полей).

На самом транспортном средстве никаких регистрационных знаков не было. Отмечается, что вертолет пересек воздушное пространство Румынии нелегально – вероятно, переправлял контрабандные сигареты.

Официально полиция Румынии пока не предоставила никакой информации о погибшем человеке, но по данным некоторых румынских изданий – это 48-летний белорус из Минска Дмитрий К, который 5 марта отправился из столицы Беларуси поездом во Львов, а потом в Мукачево, где собственно исчез.

Кроме того, сообщается, что тело пилота было обнаружено уже на стадии разложения, поэтому авария, вероятно, произошла 2-3 недели назад.

По предварительным данным румынской полиции, вертолет летел слишком низко, чтобы его не заметили на границе, из-за чего он задел деревья и разбился.

Фото: mukachevo.net

Видео: YouTube/vasile dale

Ранее сообщалось, что Следком России назвал основные версии авиакатастрофы в московском Шереметьево.

Также мы писали, что в огненной катастрофе лайнера SS-100 в Шереметьево погиб гражданин США.