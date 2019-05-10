Хозяйственный суд Киева решил объединить в одно производство все пять производств, открытых по искам экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Нацбанку Украины и ПриватБанку о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства по ним. Рассмотрение запланировано на 20 мая. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации в базе судебных решений, производство по одному из пяти дел, рассмотрение которого было назначено первым (на 10 мая), было открыто судьей Вадимом Босым 22 апреля текущего года. "Исковые требования обоснованы наличием оснований для признания недействительным кредитного договора №19 от 03.03.2009, заключенного между НБУ и… ПриватБанк, а также наличием оснований для признания недействительным договора поручительства №19-1/П от 27.05.2016, заключенного между НБУ, Лицо_1 (И.Коломойский – прим. ред.) и ПриватБанком", – говорится в определении.

Рассмотрев иск, судья истребовал у ответчиков в срок до 8 мая оригиналы (для осмотра) и копии постановления правления НБУ №92/БТ от 25.02.2009 и кредитного договора №19 от 03.03.2009, заключенного между НБУ и ПриватБанком, а также предложил ответчикам предоставить отзыв, все электронные и письменные доказательства, выводы экспертов и заявления свидетелей. Согласно данным агентства, начало рассмотрения других четырех подобных дел было также назначено на май, однако на более поздние даты.

Как сообщала "Страна", суд засекретил решение по признанию законности национализации Приватбанка.

Напомним, Нацбанк не добился в суде снятия ареста с активов Коломойского.

Ранее Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину после инаугурации Зеленского и не будет никому мстить.