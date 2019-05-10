В Верховной Раде зарегистрировали новый проект постановления о проведении торжественного заседания по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующий документ с предложением провести инаугурацию президента в первый день лета - в субботу, 1 июня, внесен в парламент сегодня, 10 мая. Инициативу внес депутат от фракции БПП Александр Сугоняко.

Текст пояснительной записки к проекту постановления отсутствует в электронной базе Рады. Таким образом, это уже четвертый проект постановления об инаугурации Зеленского.

Ранее в Раде был зарегистрирован проект об назначении инаугурации президента на 20 мая. Он был зарегистрирован во вторник, 7 мая.

А еще ранее внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений №10270 и №10270-1, которыми предложили провести инаугурацию 19 мая.

Еще "Страна" сообщала, что по словам Юрия Луценко, Зеленский может распустить Верховную Раду после 28 мая.