В Измаиле правоохранители расследуют изнасилование 14-летней девочки, которое совершил ее собственный отец. С заявлением о преступлении 7 мая в полицию обратилась бабушка пострадавшей, которая также является и матерью злоумышленника. Об этом сообщает издание "Избирком".

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, после поступления заявления дело было внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 152, часть 3 - изнасилование несовершеннолетнего лица (наказывается лишением свободы на срок 7-12 лет).

По делу проводится расследование, а также назначены необходимые экспертизы. В то же время в полиции подтвердили, что отец, на которого было составлено заявление, находится дома. Кроме того, на следующий день, 8 мая, ребенок написала в полиции заявление, что она "просто пошутила" и отказывается от своих слов. Впрочем, это заявление не является основанием для прекращения расследования и проведения экспертиз, пояснили в полиции.

А в городской службе по делам детей изданию сообщили, что "девочке оказывается психологическая помощь".

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