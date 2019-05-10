Сегодня, 10 мая, Конгресс Европейской федерации журналистов избрал членов исполкома на следующие 3 года, в состав которого избрали и представителя от Украины - главу Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Президентом ЕФЖ повторно избран Могенс Блиегарда из Дании, вице-президентом стала Марта Барсенилла из Испании. В исполком вошли также представители Турции, Бельгии, Черногории, Германии, Греции и Италии.

В своей предвыборной глава НСЖУ Сергей Томиленко подчеркивал необходимость особого внимания ЕФЖ к Восточной Европе, где много жестких вызовов свободе слова. "Для Украины одной из самых больших проблем является высокий уровень физической агрессии и системная безнаказанность. И для нас важно, чтобы безопасность оставалась среди приоритетов ЕФЖ - а это и физическая безопасность, и онлайн-безопасность, и безопасность женщин-работниц медиа", - отметил Томиленко.

По словам Томиленко, его избрание в Исполком - это прежде всего - солидарность ЕФЖ с украинскими журналистами, которые искренне борются за свободу слова, за свои права и за демократию в Украине.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Как сообщала "Страна", Томиленко призвал остановить безнаказанность за преступления против журналистов.

Также стало известно, что Европейская федерация журналистов приняла заявление о солидарности с украинскими коллегами.