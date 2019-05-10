Харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что будет действовать в рамках закона и поставит на голосование городского совета вопрос о том, чтобы проспекту Григоренко вернули прежнее название в честь маршала Жукова. Об этом он сообщил в эфире канала ZIK в пятницу, 10 апреля.

"Как я поступлю - подпишу это решение или наложу вето - буду думать. Однако, я обязан выносить на сессию Харьковского горсовета вопросы, связанные с обращениями граждан", - заявил Кернес, отметив, что петиция набрала необходимые 5000 голосов.

Также, комментируя угрозы тюрьмой в свой адрес со стороны главы Института нацпамяти Владимира Вятровича, Кернес сказал: "О какой ответственности можно говорить, если люди подали петицию и она набрала соответствующее количество голосов?".

Сам мэр, ссылаясь на "выводы юридических компаний и тех, которые занимались историей" сомневается, можно ли Жукова "приравнивать к людям, которые занимались репрессиями".

Позже на своей странице в Facebook Кернес поблагодарил всех, кто поддержал петиции о переименовании проспекта и сносе палатки волонтеров АТО в центре города.

"Я работаю в рамках закона и полномочий органов местного самоуправления, и оба вопроса - о военной палатке на площади Свободы и о возвращении имени Жукова в Харьков - будут рассмотрены в ближайшее время городским советом", - написал он.

Также он снова ответил на угрозы уголовного преследования от Вятровича: "Проводя декоммунизацию, харьковчан не спрашивали, ломали через колено Раду, на местах "старались" ОГА. Память людей, пан Вятрович, вы удивитесь, может отличается от вашей. И, как показали последние выборы, люди умеет настаивать на своем".

Скриншот: Facebook/Геннадий Кернес

Напомним, за последние четыре года в Украине изменили 52 тысячи топонимов вследствие декоммунизации.

До этого сообщалось, что Вятрович предупредил Кернеса, что в случае присвоения харьковской властью имени Жукова любым объектам топонимики Украинский институт нацпамяти обратится в Генпрокуратуру о признании соответствующих действий неправомерными и их отмены в судебном порядке и привлечения виновных лиц к ответственности.

Также мы писали, что петицию за снос палатки атошников в центре Харькова подписали более 6 тысяч человек. Кернес обещал ее убрать.