Праздник последнего звонка для школьников Киева пройдет в текущем году в пятницу, 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Изменений в графике в школах в этом году не предвидится. Последний учебный день для школьников будет 31 мая, и после этого они вернутся к учебе традиционно 1 сентября", - отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Кроме того, ученики четвертых классов полностью будут сдавать государственную итоговую аттестацию с 14 по 24 мая.

В свою очередь выпускники девятых классов будут сдавать экзамены с 4 до 13 июня, а одиннадцатых классов - государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания с 21 мая по 13 июня.

Документы об образовании выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня.

При этом Мондриевский напомнил, что форму и время проведения праздника последнего звонка учебные заведения определяют самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Украине анонсировали обязательный экзамен по математике для всех выпускников школ.

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